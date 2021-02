Poha ruma ao Portimonense por empréstimo do V. Guimarães

Algarvios ficam com opção de compra e superaram a concorrência do Nantes, que também queria o médio francês.

O médio Poha é reforço do Portimonense, cedido pelo V. Guimarães até ao final desta época, ficando os algarvios com opção de compra, depois de terem superado a concorrência do Nantes, que também estava interessado no jogador francês.

Poha tem 23 anos e fez seis jogos esta época pelos minhotos, depois de, em 2019/20, ter participado em 32 partidas.

O Portimonense tinha um outro alvo para o meio-campo, o brasileiro Camilo, que está no Lyon, mas optou por Poha devido à sua experiência na I Liga. Além disso, tem características que "casam" com o estilo de jogo de Paulo Sérgio, o treinador que deu o aval para esta contratação no último dia de mercado.

Os algarvios também já inscreveram o avançado brasileiro Iury Castilho, que estava emprestado aos japoneses do Renofa e volta assim a Portimão.