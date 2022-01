Poha ruma a França por empréstimo do Vitória de Guimarães

O jogador de 24 anos regressa ao país natal após duas temporadas e meia em Portugal.

O médio Dénis Poha reforçou o Pau, do segundo escalão do futebol francês, por empréstimo do Vitória de Guimarães, confirmou esta sexta-feira o emblema do sul de França, através da rede social Twitter.

O jogador de 24 anos regressa ao país natal após duas temporadas e meia em Portugal, ao serviço do clube vimaranense e também do Portimonense, na segunda metade da época 2020/21, por empréstimo dos minhotos.

Dénis Poha reforçou o Vitória no verão de 2019, por empréstimo do Rennes, e, depois de ter cumprido 32 jogos oficiais na primeira época em Portugal, vinculou-se ao emblema de Guimarães a título definitivo no verão de 2020, por quatro anos, após um negócio que envolveu o pagamento de 300 mil euros ao clube da Ligue 1.

Na temporada 2020/21, o médio internacional pelas seleções jovens de França realizou seis jogos pelo Vitória até janeiro e foi emprestado ao Portimonense nessa "janela" de transferências, tendo cumprido 436 minutos em 12 partidas pelos algarvios até ao fim do campeonato.

Dénis Poha transferiu-se para o oitavo classificado da Ligue 2 no mercado em curso, após ter ficado de fora do plantel treinado por Pepa na primeira metade da presente época.