Poha mudou e muito: "Enervava-se facilmente com os jogadores e os árbitros"

Médio francês, o reforço mais utilizado por Ivo Vieira no V. Guimarães, fervia em pouca água. Passagem pela Ligue 2 deu-lhe experiência

O dinamismo de Denis Poha é um dos segredos do novo V. Guimarães. De bola no pé, só tem olhos para os companheiros da frente e para a baliza do adversário; sem ela, vai a todas, disputando cada lance como se fosse o último e com uma discrição assinalável, evitando a amostragem de cartões. Nem sempre foi assim.

Há duas épocas, quando representava o US Orléans (por empréstimo do Rennes), da Ligue 2 de França, viu 12 amarelos e só não foi mais vezes penalizado porque o seu treinador resolveu dominar o espírito "altamente competitivo" que o levava a extravasar. "Era jovem e só pensava em ganhar. Enervava-se facilmente com os jogadores e os árbitros. Fizemos com que encarasse cada partida com mais calma", contou a O JOGO Didier Ollé-Nicolle, que continua ao comando do clube de Orleães.

Há duas épocas, quando representava o US Orléans (por empréstimo do Rennes), da Ligue 2 de França, viu 12 amarelos

Sem espaço no Rennes, o internacional francês sub-20 chegou a Guimarães neste verão num quadro de empréstimo, com opção de compra de 80 por cento do passe (valor não revelado), sendo nesta altura o reforço com mais tempo de utilização (700 minutos). Uma conquista que não surpreende Ollé-Nicolle. "É o tipo de jogador que agrada a qualquer treinador: trata-se de um box-to-box de grande capacidade física, capaz de jogar ao mais alto nível até ao fim de uma partida, sem quebras. É top na recuperação de bolas e tem grande qualidade no passe. Quando trabalhou comigo, chegava a complicar o que era fácil, mas depois melhorou muito. Jogava sempre e, naturalmente, ganhou experiência, porque a Ligue 2 é muito competitiva. Penso que será mesmo a mais competitiva da Europa entre as ligas secundárias", sustentou.

Dono de "técnica apurada", o jogador de 22 anos terá ainda a oportunidade de brindar os adeptos vitorianos com golos. "Vai fazê-lo por certo. É muito forte na meia distância", garantiu o treinador gaulês.