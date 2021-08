Clube publicou vídeo no qual surgem Flávio Meireles e capitães de equipa

Flávio Meireles e capitães de equipa surgiram esta terça-feira num vídeo publicado no site do Vitória de Guimarães, para reafirmar, como fizera a direção no domingo, ser falso que Neno alguma vez tenha sido afastado da equipa ou do balneário.