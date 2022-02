Pirete de Miguel Maga no V. Guimarães-Braga vale multa e um jogo de castigo

Miguel Maga não estará disponível na deslocação do V. Guimarães ao terreno do Belenenses.

Miguel Magalhães, defesa-direito do V. Guimarães, foi punido com um jogo de suspensão, sabe O JOGO, por ter feito um pirete na direção de uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, no jogo de sábado em que os vitorianos receberam o Braga.

O jogador de 19 anos, conhecido por Maga, terá ainda de pagar uma multa no valor de 174 euros.

Na altura, foi Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Braga, que partilhou na rede social Twitter uma fotografia em que se via o jogador dos vimaranenses a fazer o gesto em causa.

"Um exemplo de não saber ganhar... Parabéns aos mais de 1200 adeptos do SC Braga que hoje não pararam de apoiar a equipa e que no final foram brindados com este cabal exemplo de como não estar no futebol. Seguimos juntos", podia ler-se no tweet.

O V. Guimarães, recorde-se, venceu o dérbi do Minho, por 2-1.