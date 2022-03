Pinto Lisboa: "Um Vitória livre dos tradicionais grupos de influência que minam o clube"

Declarações de Miguel Pinto Lisboa na tomada de posse do novo presidente do Vitória, de Guimarães, António Miguel Cardoso. Cerimónia tem lugar no Teatro Jordão, em Guimarães

Vitória uno e indivisível: "Cumprimento todos os órgãos sociais do Vitória. Vinco aquilo que como sócio espero dos máximos representes do clube: é necessário um Vitória uno e indivisível, sem fações, livre dos tradicionais grupos de influência que sucessivamente minam o clube."

Apoio: "Quero deixar claro que me distinguirei disso, serei o primeiro a ajudar a dar estabilidade e consistência aos novos órgãos sociais. Serei cooperativo em relação a quem foi eleito. Adotarei uma postura de responsabilidade, dando confiança e liberdade necessárias para que o trabalho dê frutos. O ciclo que hoje se inicia mobiliza-nos a todos."

O futuro: "Representar o Vitória implica responsabilidade em relação ao futuro. O Vitória não precisa de ajustes de contas com o passado, não precisa de discursos que salientem as dificuldades. O Vitória precisa de se unir e caminhar em conjunto com os associados. É um trajeto só possível se todos tivermos uma noção clara do caminho. É um projeto concretizável. Acreditem no Vitória e na força do Vitória como nós acreditámos, de modo a que o clube cresça e vença. Desejo as maiores felicidades aos novos órgãos sociais para que o seu sucesso seja também o meu".

