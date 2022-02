Pinto Lisboa transmitiu que dois últimos jogos foram inadmissíveis e exige reação urgente

Rochinha, Quaresma, Bruno Varela e Tomás Händel, os capitães do Vitória, assumiram que "não há desculpas" para os desempenhos com o Belenenses, no Jamor, e com o Arouca, em casa.

No final da derrota com o Arouca, o presidente do V. Guimarães convocou uma reunião com Pepa e com os capitães Rochinha, Bruno Varela, Quaresma e Tomás Händel, durante a qual exigiu uma reação urgente aos resultados e exibições dos dois últimos jogos.

Miguel Pinto Lisboa transmitiu que os desempenhos da equipa no Jamor, com o Belenenses, e, no sábado, com o Arouca, "foram inadmissíveis", em comparação com a atitude e nível demonstrados na receção ao Braga, um rival histórico e de outra dimensão.