Pinto Lisboa: "Temos que respeitar o calendário e também a integridade da competição"

Presidente do Vitória entende que o que aconteceu no Belenenses-Benfica "não trouxe nada de positivo para o futebol português"

No final da apresentação de um novo programa desportivo do clube, "walking football" (futebol a passo), destinado ao público sénior, para a prática de futebol para pessoas com mais de 50 anos, que decorreu esta segunda-feira no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, Miguel Pinto Lisboa falou sobre a limitação dos adeptos no Estádio D. Afonso Henriques e também sobre o polémico Belenenses-Benfica.



No jogo com o Tondela haverá novamente limitações no número de adeptos ao estádio

"O Vitória está a estudar um conjunto de medidas que vão ser fechadas e comunicadas posteriormente. Obviamente que se temos por objetivo ter o estádio cheio, ter o máximo apoio dos nossos adeptos, porque essa força catapulta a nossa equipa para um nível superior, temos que criar condições para que isso possa ser uma realidade. As propostas que serão comunicadas têm a ver com pontos de testagens, criar facilidade de testagem, ou seja tentar criar condições operacionais para facilitar o acesso dos nossos adeptos ao estádio. As regras são para cumprir".

Foi equacionada a possibilidade de reduzir a lotação do estádio para 5 mil lugares?

"Não faz qualquer sentido num clube como o Vitória quando temos mais 12 mil lugares vendidos. Como é que podíamos provar os nossos adeptos que já compraram o lugar do seu espaço? Coisa diferente é um clube como Vitória ter 5 mil tal e qual outro cujo estádio tem uma lotação de 5 mil lugares. A regra não devia ser 5 mil lugares porque 15 mil pessoas num estádio como o do Vitória Sport Clube têm um risco menor do que 5 mil pessoas no estádio do Portimonense. Se calhar, a regra deveria ser proporcional à ocupação do estádio e não o número absoluto. A regra é essa e é com isso que temos de jogar".

Como comenta o caso do Belenenses que entrou em campo com nove jogadores no jogo com o Benfica?

"Temos todos um entendimento em comum. Não trouxe nada de positivo para o futebol português e para a sua imagem. Essas situações acontecem às vezes por falta de comunicação entre as partes. Tudo o que temos que fazer para que os jogos ocorram nas datas estipuladas, porque os calendários estão definidos. Havendo a possibilidade de os jogos serem feitos com o número de atletas necessários e suficientes devem ser feitos. Também já jogámos com onze, por respeito aos nossos adeptos e adversários, mas por vezes não estavam nas melhores condições porque estiveram parados determinado período de tempo e menos dias de treino. Temos que respeitar o calendário, mas respeitar também a integridade da competição".