Pinto Lisboa responde a Alex Costa: "Em contas também não vale muito..."

Declarações de Miguel Pinto Lisboa, candidato pela lista C as eleições do V. Guimarães, agendadas para 5 de março, num debate realizado na Rádio Fundação.

Críticas de Alex Costa: "O senhor Alex, em contas, também não vale muito. Ninguém é aqui mais vitoriano do que o outro. Conseguimos ver futebol. Se vou guardar essa? Vou guardar porque acho que foi ofensiva. Perceber [de futebol], percebemos todos e sabemos todos o que queremos para o nosso Vitória. Sabemos ver quando as coisas não estão tão bem e quando estão bem."

Apostas: "Entendemos que devemos manter a atual estrutura. A nossa aposta é de médio e longo prazo na formação e na prospeção. Para captarmos os melhores talentos, temos que deixar claro o caminho até à equipa A, pelo que precisamos de todos os escalões existentes. Fizemos um investimento forte na formação e, nesta altura, temos 27 jogadores nos diferentes escalões da Seleção Nacional e 15 na equipa principal. André Amaro, Hélder Sá e Maguinha, por exemplo, evoluíram nos sub-13".

Época: "O plantel que perdeu com o Belenenses e o Arouca é o mesmo grupo que ganhou ao Braga e mostrou atitude. Temos é de manter o mesmo nível em todos os jogos."