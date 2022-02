Pinto Lisboa incomodado com as perguntas sobre o Vitória

Presidente começou por afirmar que "os adeptos têm de ser ouvidos", mas uma segunda pergunta sobre o tema ficou a meio. Virou costas e abandonou o espaço aonde se dirigira para falar aos jornalistas.

Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães e candidato a um novo mandato, impacientou-se com as perguntas dos jornalistas a propósito do mau momento da equipa e abandonou precipitadamente o espaço aonde se dirigira propositadamente para falar à Comunicação Social, no Porto, no lançamento da primeira pedra da nova sede da Liga.

O dirigente começou por referir que este edifício "será um marco estruturante para o desenvolvimento da Liga e já se tornava necessário". Questionado, a seguir, sobre os assobios que se ouviram na derrota do Vitória com o Arouca, respondeu que "os adeptos têm sempre de ser ouvidos".

"Se algo se passou em que tivessem sido menos escutados, a Direção é totalmente contra isso, porque, na nossa casa, os nossos adeptos são quem manda e são eles que têm de ouvir", acrescentou, mas já nem ouviu até ao fim nova pergunta. "Estamos aqui para tratar temas da Liga", atirou, impaciente, e abandonou precipitadamente aquele espaço.