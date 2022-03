Pinto Lisboa explica negócio de Tapsoba: "Devia ter estado mais atento nas assembleias..."

As principais declarações do atual presidente e candidato às eleições do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, no debate transmitido pela Sport TV

A parceria com o Aston Villa: "No mercado de janeiro, as metas foram atingidas. O passivo reduziu 19%, os custos com pessoal 16%. Temos um plano que prevê recuperar capitais próprios positivos, sem qualquer parceiro estratégico. Com o Aston Villa prevemos uma parceria estratégica que permitirá catalisar o crescimento do Vitória, em infraestruturas e no plantel. As negociações começaram em 2020, também foram penalizadas pela pandemia, já houve reuniões até em Guimarães e o negócio é para o Vitória. No dia 5, qualquer das listas concorrentes poderá falar com o Aston Villa".

A pandemia: "Depois de termos fechado o Tapsoba, começou a pandemia. Sem a pandemia, estaríamos bastante melhores e teríamos feito outras opções nas janelas de transferências"

Sobre Tapsoba: "Se António Miguel Cardoso não compreende o que se passou, devia ter estado mais atento nas assembleias da SAD. O Tapsoba tinha uma cláusula de rescisão de 10 M€, uma parte do passe era do Leixões e outra do Deco. Conseguimos, com a ajuda do Jorge Mendes, renovar o contrato do atleta, aumentar a cláusula de rescisão, limitamos o ganho do Deco num determinado montante e defendemos os interesses do Vitória. Se nada tivesse sido feito, o Vitória teria ganho 5 M€".

Sobre Pepa: "Acho interessante quando dizem que não tem apoio da estrutura e da Direção. A Direção apoia-o não para fazer qualquer favor, mas porque é assim que temos de trabalhar. Temos um projeto para três anos, que foi pensado, tem um rumo e está em curso. Não podemos, nos primeiros insucessos, colocar tudo em causa. Fizemos isso nos momentos difíceis, demos a cara, junto dos associados, porque todos sabemos como os associados vivem o clube. O Pepa terá no Vitória o sucesso que todos almejamos. Estamos convictos disso".

As críticas sobre Jaime Teixeira (diretor executivo do Vitória) não ter ADN do clube: "Primeiro tenho que referir que sempre assumi as responsabilidades por tudo o que aconteceu no Vitória. Ouço repetidamente dizer que Carlos Freitas teve carta branca e isso não é verdade. Números imprecisos sobre jogadores contratados, que não é verdade. O trabalho do Carlos Freitas supervisionado pela Direção tem dado frutos e mais dará no futuro. Cometemos erros, mas trabalhámos num contexto que não era esperado. Quando falámos de números, temos que ser precisos. O passivo aumentou? Aumentou, mas também foi uma decisão estratégica aumentar o passivo, porque uma das estratégias no futebol foi a valorização dos ativos e não queríamos vender ativos abaixo do valor que entedíamos ser adequado. Também é verdade que o passivo baixou 19%, está hoje abaixo dos 50 M€. Destes, uma parte substancial está coberta pelos direitos televisivos. Foi uma operação elogiada no mercado e conseguida com taxas interessantes. O que temos para o Vitória é um plano estratégico que visa o sucesso sem recorrer a mais passivo e as outras candidaturas é uma solução de aumentar passivo".

Recandidatura de Miguel Pinto Lisboa: "Estamos numa reta final de uma campanha eleitoral longa. As três listas mostraram ao que vêm e sabemos o que está em causa nestas eleições. Liderámos o Vitória em dois anos e meio num contexto económico-social complicado, devido à pandemia, cometemos erros e reconhecemos isso, mas também concretizámos muitas das nossas ideias. Defendemos um parceiro minoritário estratégico, as outras listas concordam, não há necessidade de começarmos o processo do zero, porque está em curso. Defendemos uma aposta na formação, as outras listas também concordam e o processo está em curso com resultados. Defendemos uma nova academia, as outras listas também, o processo está em curso, os terrenos estão identificados e o projeto vai avançar. Defendemos uma intervenção nas infraestruturas e um novo pavilhão para as modalidades. As outras listas concordam, o projeto está em curso e não há necessidade de voltarmos à estaca zero. Entendemos e compreendemos a importância de um plano estratégico com metas de gestão bem definidas e com redução dos gastos da SAD. As outras listas concordam, o plano está em curso e com resultados. Estamos todos com o objetivo de fazer o Vitória crescer e ganhar, mas apenas uma lista tem confiança que o Vitória é auto sustentável. É a nossa lista e por isso nos recandidatamos."