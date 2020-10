Pinto Lisboa explica João Henriques e garante: "Não há nenhum recuo neste projeto"

Palavras do presidente do Vitória na apresentação do sucessor de Tiago Mendes.

Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, explicou esta terça-feira a aposta em João Henriques, sucessor de Tiago Mendes no comando técnico.

"Damos as boas-vindas ao João Henriques como novo treinador do Vitória. Demonstrou vontade, confiança, resiliência, está pronto para pegar no plantel e maximizar as qualidades deste grande grupo que aqui temos", afirmou em conferência de imprensa.

"Vai corporizar o nosso projeto. Não há nenhum recuo neste projeto e contamos com o João Henriques, bem como com os nossos adeptos. Força João Henriques, estaremos sempre contigo", disse ainda o dirigente.