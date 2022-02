Pinto Lisboa entregou lista de candidatura às eleições: "Estes projetos necessitam de estabilidade"

Declarações do atual presidente do Vitória de Guimarães, que vai concorrer com Alex Costa e António Miguel Cardoso no ato eleitoral marcado para 5 de março

Miguel Pinto Lisboa, candidato à presidência do Vitória de Guimarães, entregou esta quinta-feira, ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Antunes, a lista, com 1191 assinaturas, de candidatura às eleições do dia 5 de março

"Quero agradecer aos sócios, que nos apoiaram e nos incentivaram nas últimas semanas. Sentimentos que o trabalho não se conclui em dois anos e meio. Entendemos também que estes projetos, no desporto ou em qualquer outra atividade, necessitam de estabilidade e de continuidade. Sabemos o trabalho que já desenvolvemos, sabemos o que estamos a fazer e sabemos o que temos de corrigir. Vamos com humildade, abertura e autocrítica para este período eleitoral. Vamos explicar aos sócios e adeptos as opções que tomámos e o caminho que foi percorrido, mas, essencialmente, vamos centrar-nos na visão para os próximos anos e explicar porque é que o Vitória está, hoje, mais preparado para enfrentar os desafios.", afirmou o presidente dos vimaranenses, que procura um segundo mandato à frente do clube.

Sem responder a perguntas dos jornalistas, Pinto Lisboa quer um período eleitoral a decorrer com normalidade e respeito entre todas as partes.

"Vamos entrar num período eleitoral. Queremos que este período decorra com o máximo de respeito, consideração, educação e verdade, respeitando a história centenária do Vitória e todos os intervenientes que merecem elogios", concluiu.