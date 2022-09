Petardo e contestação no jogo do Vitória de Guimarães em Joane. Veja as imagens

Conquistadores on Tour começou com derrota vitoriana e contestação dos adeptos da equipa de Guimarães

O rebentamento de um petardo a 10 minutos do apito final e a contestação dos adeptos vitorianos, face à derrota, por 2-1, marcaram o jogo do Vitória de Guimarães em Joane, onde esta quarta-feira teve início Conquistadores on Tour, iniciativa do clube da Liga Bwin que visa aproximar o clube dos adeptos do distrito de Braga.

A derrota da equipa treinada por Moreno levou a uma onda de contestação ainda no estádio, obrigando mesmo à intervenção do treinador, que esteve inclusive à conversa com os adeptos antes do "ambiente voltar a aquecer" à saída de Douglas Jesus, técnico de guarda-redes.

Antes, o Joane, da AF Braga, bateu o Vitória, por 2-1. João Filipe fez o 2-1, Safira empatou, de penálti; e Islas marcou o golo do triunfo da equipa do futebol distrital.