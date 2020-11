Pepelu e Miguel Luís ganham espaço no Vitória

Meio-campo começa a ser conquistado pelo espanhol e pelo ex-Sporting. A Taça será reveladora.

O meio-campo do V. Guimarães deverá apresentar novos intérpretes (titulares) dentro de 12 dias, na Taça de Portugal, frente ao Arouca. Interessado em seguir longe na competição, João Henriques não vai rodar jogadores de forma indiscriminada, mas poderá levar à prática um novo alinhamento, a envolver Pepelu e Miguel Luís.

O primeiro, titular apenas contra o Belenenses e o Paços de Ferreira, será o substituto de Mikel Agu, por certo sujeito a uma paragem relativamente prolongada, depois de ter sofrido uma entorse traumática no joelho direito (será hoje reavaliado), enquanto o ex-jogador do Sporting tornou-se uma aposta recorrente, como suplente utilizado, a partir do jogo com o Gil Vicente, sem nunca deixar de causar boa impressão.

Da goleada sofrida no D. Afonso Henriques no passado sábado, os dois médios situaram-se inclusivamente entre os poucos vitorianos que não desiludiram numa noite para esquecer. Lançado aos 24 minutos para render Agu, o espanhol Pepelu foi mesmo o melhor elemento do Vitória para o site "Goal Point" ao ter somado 33 passes certos, dois desarmes e três interceções, arrancando ainda dois passes para finalização, mal aproveitados pelos companheiros da frente. Por sua vez, Miguel Luís (o último reforço de verão) saltou, a par de Rochinha, do banco de suplentes a meio da segunda parte, quando o treinador dos minhotos tentou imprimir maior dinâmica à equipa, e os "leões" já geriam uma vantagem de três golos. Renderia o francês Poha, que tarda em impor-se no setor, acabando depois por ter ao seu lado André Almeida, após a substituição de André André. Aos poucos, estas e outras combinações têm sido levadas à prática, podendo ainda verificar-se o regresso de Jacob Maddox, numa altura em que o ataque denota sérios problemas na finalização.