Pêpê ganha a aposta no Vitória em apenas cinco meses

Após uma época de empréstimo, o médio regressou a Guimarães para assinar até 2024 e já superou o recorde pessoal de jogos, de 2017/18, por uma equipa principal (Estoril).

Sem espaço no Benfica, Pêpê Rodrigues resolveu voltar ao lugar onde tinha sido feliz e embala para uma época memorável, tendo já superado o máximo de jogos somados (23), em 2017/18, ao serviço de uma equipa principal (Estoril). Ao cabo de apenas cinco meses leva 26 partidas disputadas pelo V. Guimarães, com golos apontados a Ventspils (dois) e Aves e três assistências, sendo um forte candidato ao onze que Ivo Vieira apresentará na receção ao Benfica, a 4 de janeiro, para o campeonato. A confirmar-se essa inclusão, será o primeiro jogo do médio português contra os encarnados, o que não poderia verificar-se nas duas épocas anteriores por se encontrar emprestado, precisamente pelo clube da Luz, primeiro ao Estoril e depois ao Vitória.

Tudo mudou no verão passado, pouco depois de o Bordéus ter tentado a contratação do jogador de 22 anos, cujas características são muito apreciadas pelo técnico português Paulo Sousa. A proposta do clube francês não convenceu o Benfica e Pêpê acabou por ser cedido a título definitivo ao V. Guimarães, com passe partilhado em percentagens iguais pelos dois clubes, assinando pelos minhotos até 2024. "Desde que a época [2018/19] acabou que a minha intenção era voltar; sempre foi isso que passei aos meus empresários. Felizmente estou aqui. Gostei de ter estado cá na última época, gostei da cidade e dos adeptos. Estou aqui para dar tudo pelo Vitória", testemunhou na altura, aos meios do clube vitoriano, o centrocampista, decidido a jogar mais vezes do que em 2018/19 (20 jogos, 924 minutos), então sob o comando de Luís Castro.

Não Perca V. Guimarães "Só joguei com Klopp e ele é de outro planeta" O treinador do Liverpool preenche um espaço especial no coração de João Carlos Teixeira, assim como o Sporting, onde se formou. Já no FC Porto, nunca compreendeu as escolhas de Espírito Santo

A possibilidade de voltar a trabalhar com Ivo Vieira, com quem se havia cruzado no Estoril, foi um dos aspetos que Pêpê levou em conta para regressar, e o novo treinador não demorou a explorar as suas capacidades, de tal forma que o médio é cada vez mais uma unidade imprescindível no meio-campo, um dos setores mais concorridos da equipa. "Já conheço quase todos os jogadores, conheço o treinador e a sua maneira de pensar. Estive com o Ivo no Estoril e sei como pensa o jogo. Vai ao encontro do que eu penso ser o ideal", comentou ainda Pêpê no mesmo dia em que assinou um contrato de longa duração com o Vitória, pondo um ponto final numa ligação de dez anos ao Benfica. Já na véspera da partida com o Covilhã, que ditaria o apuramento do V. Guimarães para a final-four da Taça da Liga, o médio foi claro a definir o estilo de jogo da equipa. "Será um Vitória a querer mandar", atirou.