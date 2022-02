Pepa antevê duelo com o Benfica: "Só depende de nós voltarmos a ser felizes"

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, em que os vitorianos defrontam o Benfica, às 18h00 de domingo, no Estádio da Luz.

Equipa em paz: "No fim do jogo com o Arouca disse que era preciso dar uma volta grande. E esta semana foi muito importante porque ficámos em paz, percebendo tudo o que de mal fizemos no último jogo. Focámo-nos naquilo que podemos controlar, no nosso jogo. Queremos voltar a ser iguais a nós próprios. Disse que parece que jogámos contra nós próprios e por isso esta semana foi boa para voltarmos à terra. Temos capacidade para repetir aquilo que de bom já fizemos nesta época. Só depende de nós voltarmos a ser felizes."

Jogar olhos nos olhos: "Mais do que os resultados temos que ficar em paz, sendo iguais a nós próprios. Temos 11 jogos pela frente e o que mais interessa é o jogo com o Benfica. Se calhar este é o melhor jogo, para jogarmos outra vez olhos nos olhos, com capacidade, para nos reencontrarmos. Esta é a nossa vida e por isso esta foi uma semana muito importante. Estamos cientes de tudo. Uma vitória muda tudo, altera tudo. Para conseguir essa vitória, não basta estalar os dedos, é com trabalho. Para isso não podemos ter medo de errar e de ter a bola, temos de sair de campo com a noção de que demos tudo em campo. Estamos cá para discutir os três pontos, seja contra quem for."

Desconfiança: "O Benfica? Temos que estar sempre desconfiados. Nós também fizemos um jogo mau em Vizela e depois fizemos um grande jogo contra o Braga, mesmo reduzidos a dez. Estamos longe dos pontos que pretendíamos, mas vão jogar duas equipas com muita capacidade. Estando ambas no seu melhor, será um grande jogo. E nós é que temos que estar no nosso melhor. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, defrontando um Benfica muito assimétrico em termos ofensivos."

Benfica de duas caras? "Olhando para os últimos 15 minutos do jogo do Benfica com o Boavista... Fez-me lembrar um pouco o nosso jogo com o Arouca na primeira volta, em que estávamos a vencer na primeira parte e depois, nos últimos 15 minutos, parecia que o céu nos caía em cima da cabeça. O Benfica até podia ter feito o terceiro golo no Bessa. Tem a capacidade que tem e nós temos que nos apresentar no limite."

Bruno Gaspar e Miguel Maga: "O Maguinha já foi integrado. O Bruno Gaspar está bem , mas ainda não está como nós pretendemos."

A equipa e o processo eleitoral: "Não vamos colar os últimos dois resultados da equipa às eleições. A função dos jogadores é treinar e jogar, a minha é geri-los e motivá-los. É nisso que estamos focados, passa-nos ao lado isso [eleições]. O Vitória é um grande clube e toda a nossa energia deve ser canalizada para quilo que nos compete. Temos que cair e levantar, sendo resilientes e estando sempre preparados para dar respostas. Mais importante do que os resultados é sermos felizes naquilo que fazemos em campo."