Pepa traça objetivo: "Todos ambicionamos chegar à final"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, com início às 11h00 de domingo.

O que vale o Oliveira do Hospital: "Vale muito. É o primeiro degrau para a nossa equipa. Temos a ambição de chegar aos grandes momentos de decisão. Antes de pensarmos no Jamor, há que pensar no Oliveira do Hospital e evitar que aconteça Taça. Só dependemos de nós, teremos de ser muito competentes e sérios. O adversário vai fazer de tudo para ganhar, encarando aquele jogo como uma oportunidade única na vida. Temos a ambição de chegar às finais, mas isso de nada vale se não passarmos esta terceira eliminatória. Teremos de jogar com grande intensidade e sendo muito sérios no jogo, iguais a nós próprios".

Rotação de jogadores: "Já para o jogo com o Covilhã, da Taça da Liga, disse que entraria a melhor equipa. E amanhã será a mesma coisa: entrará um onze muito competente, sabendo que nas últimas semanas tivemos vários jogadores nas seleções. Estamos à espera de um Oliveira do Hospital confortável em 4x5x1 e que sabe sofrer sem bola. Depois, em posse, é muito vertical a atacar, com jogadores fortes".

O risco do deslumbramento: "Como jogador e já como treinador, sempre foram muito especiais estes jogos. Valorizamos muito a Taça de Portugal, é a prova rainha do futebol português. Todos ambicionamos chegar à final do Jamor. Mas temos um longo caminho pela frente. Temos que nos focar totalmente no jogo de amanhã. Não faltam casos, nossos e de outros, em que acontecem surpresas. Teremos de resolver a eliminatória em campo, não podemos deixar que o Oliveira do Hospital cresça na partida. No papel, o Vitória é a equipa superior e teremos de provar isso em campo. Há 90 minutos para jogar e sabemos que do outro lado vamos defrontar uma equipa competente. Temos de ter a humildade de perceber que não vamos jogar sozinhos. Temos que fazer acontecer. Vamos resolver o jogo sem pressa, com qualidade".