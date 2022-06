Pepa terá "reforço" na defesa: Jorge Fernandes está apto para o arranque 

Central tem feito trabalho de recuperação nas férias e está restabelecido da fratura na clavícula sofrida em abril, diante do FC Porto, que o impediu de participar na reta final da época. No dia 20, no início da nova época, Pepa contará com um "reforço" para a defesa. Jorge Fernandes seguiu um plano de recuperação para estar em igualdade de circunstâncias com os companheiros de equipa.

Uma grande notícia para Pepa e para o Vitória de Guimarães. Jorge Fernandes será "reforço" de pré-época, isto depois de ter sofrido uma fratura da clavícula direita na receção ao FC Porto, a 10 de abril, ficando assim impossibilitado de fazer o resto da temporada. Com todo o plantel de férias, o defesa-central continuou a trabalhar no sentido de recuperar o mais rapidamente possível e a verdade é que conseguiu, dois meses depois, estar fisicamente em condições de iniciar os trabalhos da pré-temporada com os restantes companheiros de equipa.

Desta forma, no dia 20 deste mês, no arranque da nova época do plantel vitoriano, que começará aí a preparar a participação na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência - primeira mão a 21 de julho e segunda mão a 28 de julho -, o central já estará em plenas condições físicas e às ordens de Pepa.

Jorge Fernandes tem cumprido, no complexo do Vitória de Guimarães, um programa de recuperação, com trabalho de campo e no ginásio, o qual continuará a ser seguido à risca até ao primeiro dia de trabalho, abdicando assim das férias para que possa estar em igualdade de circunstâncias com os outros jogadores do plantel.

Proveniente do Kasimpasa, da Turquia, no verão de 2020, Jorge Fernandes fez na primeira época, em 2020/21, um golo em 33 jogos, 30 dos quais para o campeonato, todos como titular. Com contrato até 2025, o central de 25 anos foi prejudicado na parte final da temporada agora finda pela lesão sofrida no jogo com o FC Porto, tendo feito 17 jogos, 15 dos quais na última edição da Liga Bwin.

O jogador será assim um dos centrais com quem Pepa conta para começar a preparar a sua segunda época como treinador do Vitória de Guimarães. André Amaro, central de 19 anos, é outra opção, assim como o francês Tounkara, que fez 27 jogos na equipa B em 2021/22, e que vai realizar a pré-época com a equipa principal. Quanto a Mumin, que tem contrato até 2024, faz parte, para já, dos planos de Pepa, mas como O JOGO ontem noticiou, a SAD vitoriana mantém o jogador ganês na montra e a aguardar pela melhor proposta. Já Borevkovic está de saída.