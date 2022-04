Pepa: "Tenho um enorme respeito por Quaresma. Não há caso nenhum"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo de Tondela, marcado para 20h30 de domingo.

Jogo com o Tondela: "Estou com confiança total e não é apenas pelo último jogo [vitória contra por Paços de Ferreira], mas por tudo o que tem vindo a acontecer, não só pelos resultados, mas acima de tudo pelas exibições e consistência. Isso é que nos dá o conforto para sentirmos que estamos mais próximos da vitória. Sabemos que não depende só de nós, mas vamos fazer tudo nestas quatro finais. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, numa casa que conheço bem, mas é mais uma final e as finais são para ganhar."

Tondela na final da Taça de Portugal: "Aproveito para felicitar o Tondela. Amanhã vou ter oportunidade de dar os parabéns a alguns jogadores, e são poucos, que ainda apanhei no Tondela, pelo feito inédito da presença no Jamor. É um sonho que todos nós perseguimos em Portugal, porque há um carinho muito grande pela Taça de Portugal. Estão de parabéns os jogadores, a equipa técnica, esta e a anterior, a estrutura do clube e os adeptos. Dou já os parabéns pelo feito"

Regresso a Tondela: "Passei por aquela casa e tenho muito orgulho. Estive com pessoas com quem ainda mantenho contacto e sei que o objetivo principal é o campeonato. O Tondela é uma equipa que sabe bem o que faz dentro do campo, que está bem trabalhada, com uma linha de três bem definida, com laterais a darem muita profundidade, com os dois alas, o Salvador Agra e o Rafael Barbosa, com muita liberdade e muito jogo interior. É uma equipa com competência individual e coletiva. Temos de estar no nosso melhor e encarar este jogo como uma final."

Bruno Duarte: "Vamos ver se ainda é possível [a recuperação]. Ainda temos algumas horas."

Oscar Estupiñán: "Independentemente de terminar ou não o contrato, se renova ou não, o foco dele está com a equipa. O Oscar é daqueles, como muitos, que dão tudo dentro do campo, incluindo no treino, como se fosse o último lance. É um profissional exemplar."

Renovações: "Sou treinador, não sou diretor para assinar contratos, mas dou os parabéns a esta política de continuidade de miúdos. Dá gosto vê-los a prolongarem os seus vínculos e a terem minutos. Uma coisa é lançar miúdos por lançar para inglês ver, porque é bonito. Aqui não é por ser bonito, é porque mereceram, porque têm competência e porque fizeram tudo para terem esta oportunidade. Esses minutos têm sido acumulados de uma forma muito competente. Não vou falar em nomes, porque senão nunca mais me calava, mas temos uma quantidade de jovens que têm aproveitado a oportunidade. É muito bom para os miúdos e para o clube."

Quaresma: "[O que escreveu] não cansou incómodo. São opções e, às vezes, são formas de lidar com certas coisas. Para mim, não é assunto. Tenho um respeito tremendo pelo Ricardo [Quaresma], mas depois entra uma coisa que são as opções. Independentemente do nome, da idade e do currículo, são opções. Vou sempre viver com elas. Depois de abrir o melão é fácil, mas é a vida de um treinador. Nada a apontar. Não há caso nenhum. Nem me vou alongar mais neste assunto, porque, caso contrário, criamos um caso. O nosso foco é o jogo com o Tondela. Sentimos que estamos perto [de alcançar objetivo, passámos por tanta coisa esta época, por tantos sobe e desce, e agora que estamos estáveis em termos de exibições, não vamos deixar fugir isso por nada. Se não conseguirmos os três pontos é porque o Tondela foi melhor do que nós dentro do campo e, se isso acontecer, estou cá para dar os parabéns ao adversário. Agora, no que depender de nós para fazer tudo para ganhar e para continuarmos atrás do nosso, que há pouco tempo era impossível."