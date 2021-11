Pepa superou uma das grandes dificuldades do V. Guimarães na última época

Estupiñan é uma referência no ataque do V. Guimarães

Com uma média de 1,47 golos por jogo, o Vitória viu a série de sete partidas a faturar travada em Alvalade.

As dificuldades agudas que o Vitória de Guimarães acusou na finalização em 2020/21 foram superadas por Pepa.

Sem ter passado radicalmente de um extremo ao outro, não figurando, por exemplo, entre as cinco equipas com melhor aproveitamento no campeonato (FC Porto, Benfica, Braga, Sporting e Estoril), a formação minhota elevou consideravelmente os níveis de eficácia e, ao cabo de 15 jogos oficiais, já contabiliza mais de metade dos golos que marcou em toda a época anterior - 38 golos em 37 partidas.