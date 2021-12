Pepa sobre o plano do V. Guimarães para o mercado: "Os jogadores estão a dar nas vistas"

A SAD do Vitória de Guimarães espera amealhar 10 milhões de euros em janeiro de 2022, segundo um "plano estratégico" para aumentar receitas e reduzir custos. Este foi um dos temas abordados por Pepa na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no reduto do Santa Clara, na sexta-feira.

Sobre o Santa Clara: "Não há maior motivação do que representar este clube, independente de irmos atrás da possibilidade da terceira vitória seguida. O foco é total no próximo jogo. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. A equipa não tem nada a ver com a classificação que ocupa, pela qualidade individual que tem. E o campo é muito difícil. Todos conhecemos o campo, pela humidade e pela relva. Temos de chegar lá e ser competentes para conseguirmos fazer os três pontos. Temos de estar ao nosso melhor nível. É um clima tropical. Volta e meia, surge o vento. O campo é muito peculiar e específico. Temos de estar ao nosso melhor nível. Sentimo-nos confiantes."

Entradas em falso: "Podemos ver sempre de duas formas. Há o lado negativo em que entramos a perder e o lado positivo de terminarmos a vencer. Deve-se ao facto de não marcarmos primeiro e deve-se à resiliência da equipa. Se entrássemos a dormir, a não querer mandar no jogo, era uma coisa. Mas temos entrado fortíssimos, com oportunidades de golo, e na primeira vez que o adversário vai à nossa baliza temos sido castigados. Temos de ser melhores na transição defensiva e de ser mais competentes em frente à baliza. Mas se não tivéssemos volume ofensivo é que era preocupante."

Formato da Taça da Liga: "Saímos dessa competição com um percurso de três vitórias e um empate, com 10 golos marcados. Fizemos de tudo para chegar à "final four". Com o Benfica, sabíamos que não poderíamos estar à espera de terceiros. É o formato da competição. Não vale a pena estar a dizer se está bem ou está mal. Dou os parabéns a quem ficou em primeiro, por um golo."

SAD do Vitória aprova "plano" que prevê vendas de 10 milhões em janeiro: "O mercado é para todos. O futebol português é fortíssimo no potenciar de jogadores e em capitalizar esses mesmos ativos. Para nós, é um motivo de orgulho quando estão bem e são falados. Vemos isso com naturalidade. Os jogadores estão bem, a dar nas vistas e podem assim ajudar o clube."