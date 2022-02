Pepa sobre Flávio Meireles: "Como homem e profissional, é de excelência"

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, em que os vitorianos defrontam o Benfica, às 18h00 de domingo, no Estádio da Luz.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 18h00 de sábado, Pepa, treinador do V. Guimarães, foi questionado sobre a suspensão do diretor desportivo Flávio Meireles, dizendo que "como homem e profissional", o ex-futebolista é "de excelência".

"Sou treinador. O que disse o presidente está falado. Como homem e profissional, é de excelência; do resto não me compete falar do resto", atirou.