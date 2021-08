Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, à SportTV após o empate diante do Estoril (0-0), no Estádio António Coimbra da Mota, a contar para a segunda jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Tivemos uma entrada forte. A verdade é que controlámos o jogo, mas faltou mais felicidade. Ainda assim conseguimos estar por cima, estar bem no jogo, com mais bola, mais remates, bolas ao ferro e alguma infelicidade também. Um pouco mais de agressividade era necessária na zona da área, tínhamos que ter feito mais. Foi o resumo da primeira parte. Na segunda, não entrámos tão bem. Com dez minutos, ficamos com menos um e a partir daí as coisas ficaram mais complicadas. Mesmo assim, nunca desistimos. Organizámo-nos, não abdicámos de jogar, procurámos o golo, a vitória. Não foi o resultado que queríamos."

Expulsão: "Se for falar sempre dos lances seria complicado. São decisões dos árbitros. Pareceu-me uma disputa normal. Se nós formos expulsar sempre o jogador que disputa uma bola destas, o futebol vai ser complicado. Mas também não vou tirar o jogador que tem um cartão amarelo. É um jogador experiente, sabemos o que isso acarreta, ele fica mais comedido em algumas ações, é verdade, mas é uma situação que foi decisão do árbitro. Nós tínhamos que ter feito mais na primeira parte".

Preocupação com finalização "Acima de tudo preocupado, estou preocupado. Queríamos todos agora ter seis pontos, ou pelo menos quatro. Mas é o que é. O que temos que fazer é continuar a trabalhar, perceber que não foi por falta de oportunidades. Com 35 minutos com menos um homem tivemos mais bola, mais remates... Agora é isso mesmo, futebol é golos. Não é por falta de qualidade, de trabalho... faltou-nos ali mais uma vez essa agressividade. Mesmo com menos um homem tivemos bolas com Bruno, Rochinha, Ricardo, estamos a criar, faltam-nos os golos, mas não podemos entrar no desespero. O resultado não foi nada daquilo que queríamos".

Veja o lance da expulsão de Alfa Semedo: