Pepa revela indisponibilidade de Rochinha para deslocação a Arouca

Treinador espera Vitória de Guimarães com "intensidade" e golos em Arouca. Rochinha não está disponível, depois do choque de cabeça com Alisson Safira, no último jogo

Arouca

"Sabemos o que o Arouca pode fazer. É uma equipa muito forte na recuperação da bola, ataca muito bem a profundidade e tem as ideias bem assimiladas, com jogadores que estão juntos há muito tempo. Recebeu ainda reforços que têm qualidade. Mas mais pensar no Arouca, interessa aquilo que nós queremos e o que podemos fazer. Acredito que vai ser um joog intenso, bem disputado e aquilo que vai fazer a diferença são os golos. O volume está lá, a capacidade, a intensidade e a velocidade também. Chegamos com muitos jogadores no último terço, temos colocado qualidade em campo e não estamos ansiosos. O golo vai surgir com naturalidade"

Rochinha

"O mais importante é estar estável. O resto será comunicado pelo clube quando estiver a treinar a 100 por cento. Neste momento não está disponível, mas em termos de saúde está bem e isso é o mais importante"

Falta de golos

"Podíamos estar a falar agora de um arranque extraordinário, mas não estamos. No entanto, sabemos o caminho que está a ser percorrido e aquilo que esta a ser feito. As coisas podem ser vistas de várias formas: a equipa que sofre poucos golos e que permite poucas oportunidades ao adversário, e isso é sinal de concentração, rigor e entreajuda, ou a falta de golos. Não quero ser repetitivo, mas se não tivéssemos chegada à área, não tivéssemos bola ou volume ofensivo, não tinha nenhum problema em reconhecer que temos de melhorar. Mas temos tido isso tudo e temos conseguido mandar no jogo, mesmo contra equipa fortes, competentes e organizadas. A bola vai entrar com naturalidade. As coisas estão a ser bem feitas e o golo é uma questão de tranquilidade. Não há volta a dar e não podemos voltar atrás em termos daquilo que aconteceu no último jogo [com o Belenenses] para manter esta empatia, esta comunhão e este casamento entre a equipa e os adeptos e entre os adeptos e a equipa, um orgulho uns nos outros. Isto é algo inexplicável. Quem estava de fora e viu o que aconteceu só pode pensar que gostava de estar lá dentro a viver aquele momento. Cabe-nos a nós manter esta chama, esta alma, esta intensidade e esta qualidade"

Elogios ao plantel

"Dá gosto ver a forma como eles trabalham. Há competitividade e tenho dores de cabeça em relação às opções em determinadas posições. Isso é bom. Só temos de afinar o que nos tem faltado, porque são os golos que nos dão as vitórias"

Apoio dos adeptos

"Por aquilo que está a acontecer, com os bilhetes a desaparecerem num instante, o que posso dizer? É especial. É entrar no campo e ver a bancada a preto e branco. É um orgulho tremendo. Aquilo que vão exigir de nós é o que exigimos: ganhar e jogar bem, à imagem do Vitória. É uma satisfação e um orgulho saber que vamos jogar longe de Guimarães, à noite, mas é como se estivéssemos a jogar em casa. É fantástico"

Superação

"Tivemos uma expulsão aos 10 minutos, mas mandámos no jogo, criámos oportunidades e tivemos volume ofensivo. Depois tivemos outra expulsão aos 58 minutos, mas, de repente, parecia que estávamos onze contra onze dentro do campo. Não há palavras. Os adeptos são uma ajuda tremenda, mas nós também sabemos da nossa responsabilidade. Todos queremos ganhar, queremos golos e queremos mais pontos, mas há uma coisa inegociável para mim, para o clube, para a equipa técnica e para os jogadores, é darmos a vida dentro do campo. Dar a vida é dar tudo. Tudo. É sair do campo exausto. O André André, na flash, se lhe tapassem a boca, ele caía para o lado. Ele e todos têm dado tudo. Isso é inegociável e exigido por todos nós. De resto, temos muita qualidade de jogo e qualidade individual para fazermos aquilo que queremos e acreditamos que vai acontecer, que é fazer um grande jogo em Arouca e ganhar, sabendo que do outro lado vai estar uma equipa organizada, competente e que está junta há muitos anos e a ter sucesso. Isso dá muita confiança à equipa do Arouca, mas nós queremos é olhar para aquilo que podemos e vamos fazer"