Pepa reage à saída do V. Guimarães: "Estou de consciência tranquila"

Mensagem do treinador publicada nas redes sociais.

No dia seguinte à saída do comando técnico do V. Guimarães, Pepa deixou uma mensagem nas redes sociais, despedindo-se dos adeptos do clube minhoto e mostrando-se " de consciência tranquila".

"Tudo fiz para defender os interesses do Vitória e do grupo de trabalho. Só posso estar grato por me terem dado a oportunidade de aqui ter estado. Não menos importante, agradeço aos meus jogadores. Aos que entraram, aos que saíram, aos que jogaram mais, aos que jogaram menos, aos tantos e tantos meninos que lançámos e que têm um grande futuro pela frente. Vou torcer por cada um de vocês!", escreveu no Instagram.

"Estou, também, profundamente agradecido por todas as mensagens e telefonemas de apoio que tenho recebido nas últimas horas. Em ano de centenário, e após o regresso à Europa, o que mais desejo é que o Vitória possa estar à altura dos seus desígnios. Este clube foi, é e será eternamente um gigante do futebol português. Orgulhosamente posso dizer que foi um prazer fazer parte desta história. Porque, de facto, o Vitória está na história da minha vida", pode ainda ler-se.

Eis a mensagem na íntegra:

Pepa, recorde-se, é substituído por Moreno, que estava ao leme da equipa B.