Pepa: "Quinto lugar? Não dependemos de nós, mas no que depender..."

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após a vitória por 4-0 na receção ao Paços de Ferreira, na 30.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "É muito importante terminarmos com a baliza a zero e com zero remates na nossa baliza. É sinal também de muito compromisso e uma organização muito forte. Mas também tenho de dizer que este resultado é pesado para o Paços de Ferreira, porque entrou muito bem no jogo. Tivemos muitas dificuldades nos primeiros dez minutos, mérito do Paços, e tivemos que nos organizar, baixámos o Alfa para protegermos os nossos centrais, conseguimos ser mais pressionantes nos corredores, o Bruno não se desgastou tanto porque não estava a saltar constantemente entre os centrais, ficámos com os alas mais subidos, deu-nos mais conforto, e partir daí a equipa pegou no jogo, porque estando mais confortável defensivamente as coisas acabam por surgir com mais naturalidade."

Paragem ao minuto 23 quando são lançadas as tochas: "Senti duas coisas distintas. Foi na altura em que estávamos a tomar conta do jogo e não queria que o jogo parasse, mas também aproveitei para reforçar a questão do Toni [Borevkovic] saltar mais no corredor direito, o Mumin no esquerdo e o Alfa encaixar. Foi importante passar essa mensagem aos jogadores."

Resultado dilatado, mas jogo difícil: "O Paços é uma equipa bem treinada, criou-nos muitas dificuldades nos primeiros 15 minutos. É uma equipa que gosta de jogar, sabe jogar, o resultado foi 4-0, mas foi um jogo muito difícil."

Luta pelo quinto lugar está viva: "Está viva, vamos continuar a acreditar e os adeptos estão connosco e acreditam tanto como nós. Vamos até ao fim com tudo, eram cinco finais, agora são quatro, e acreditamos muito. Não dependemos de nós, mas no que depender de nós vamos fazer de tudo para conseguirmos as quatro vitórias nestas finais. Estamos com o foco no Tondela e no final cá estaremos para fazer as contas."