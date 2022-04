Pepa: "Podem-me tirar a mim, mas aos nossos adeptos ninguém tira"

Declarações do treinador Pepa na antevisão do jogo do Vitória com o Moreirense na 28ª jornada da Liga Bwin

Ausência do banco: "Estar na bancada aos gritos não faz sentido. Independentemente de não estar o Samu [Samuel Correia, adjunto] ou o Pedro [Oliveira, preparador físico], está o Hugo [Silva, adjunto], não é por aí. Agora, é incompreensível aquilo que aconteceu. Daqui a bocado o Fábio Veríssimo vai estar a apitar um jogo e a mim tiram-me do jogo e não vou estar amanhã. Isso é o que fica, a banda toca, passa e não se passa nada. Não queria estar a falar disto de novo, mas repito, não sou arruaceiro, não sou mal-educado e o que fiz não justifica nada do que aconteceu, mas pronto já passou. Com Pepa ou sem Pepa, o Vitória vai ter 1500 adeptos a empurrar a equipa. Podem-me tirar a mim, mas aos nossos adeptos ninguém tira".

Necessidade de ganhar: "Um ponto não serve para nenhuma equipa. Está tudo dito sobre o que vai ser o jogo de amanhã. Duas equipas à procura da vitória e nós com um apoio tremendo dos nossos adeptos. O jogo é a um domingo, às seis da tarde e entre duas equipas separadas por uma distância tão curta. Sabemos bem aquilo que passámos lá e não se trata de ajuste de contas, porque isso não existe no futebol, mas sabemos qual é a mais-valia do Moreirense, que não corresponde à classificação que ocupa. Por isso, temos de ser iguais a nós próprios, atitude no limite, saber não ter bola e, com bola, sermos iguais a nós próprios. Temos de nos divertir dentro do campo e ter prazer pelo jogo, mas o fundamental são os três pontos".

Moreirense com três centrais: "No último jogo o Moreirense fez um jogo competente, em Paços de Ferreira, e não jogou com três centrais. Portanto, estamos preparados tanto para que jogue com dois ou três centrais. Os jogadores também são inteligentes e estamos preparados para tudo. Isso é que nos vai levar a fazer um bom jogo".

Anderson possível reforço: "Podem colocar a questão, mas não percam tempo, porque não vou falar sobre notícias".

Preparar a próxima época: "A preparação é feita todos os dias, a curto, médio e longo prazo. O nosso foco é o jogo com o Moreirense. Não vou estar a partilhar o que trabalhamos seja para a curto, médio ou longo prazo".