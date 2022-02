Pepa pede paixão aos jogadores: "Há pessoas sem emprego e sem saúde..."

Declarações do treinador Pepa após o Vitória de Guimarães - Arouca (1-3), jogo da 23.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o resultado: "A reação é dar uma volta. Batemos no fundo. Estamos a viver um pesadelo e temos de sair dele, com trabalho e humildade. Parabéns ao Arouca, mas jogámos contra nós próprios, com bola e sem bola. O que aconteceu foi mau de mais para ser verdade. Batemos no fundo. Não nos podemos esconder. Temos de ser muito fortes para lidar com este mau momento. Temos de dar a volta a isto."

O que falhou: "Faltou-nos tudo. Basta ver como fizemos o golo do empate. Fomos muito ingénuos. A capacidade de sermos objetivos, verticais e aguerridos no jogo todo "esfumou-se" com bola e sem bola. Basta ver a quantidade de bolas fáceis que perdemos. É preciso ter estofo par lidar com esses momentos. O Arouca foi melhor do que nós no jogo todo. Temos de olhar para nós. Temos de olhar para nós, temos de ser iguais a nós próprios. Os jogadores do Vitória são melhores do que isto. A bola pode "queimar" num momento ou outro, mas temos de saber lidar com esta agressividade. O que aconteceu é penoso."

Desconforto: "Houve jogos que não ganhámos [no início da época], mas a equipa estava muito mais confortável. Nessa altura, queríamos mais. Nesta curva descendente, parece que se perde tudo. Tudo acontece. Falta o estofo que temos de dar. Já jogámos muito mais do que agora. Temos de ter esse estofo, esse caráter para dar a volta."

Paixão: "Há situações gravíssimas na vida. Há pessoas sem emprego e sem saúde. Nós fazemos o que gostamos e estamos num clube fantástico. Temos de ter a paixão pelo jogo, que não tivemos dentro de campo. Temos de ter alma, temos de ter paixão. A vida é dura, mas não é no futebol. Todos queremos ganhar. Temos de fazer muito melhor. Não se pode "baixar" os ombros após ouvir alguns assobios. Os adeptos assobiaram e com razão. Isto não foi nada".