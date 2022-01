Pepa olha com naturalidade para o interesse em Edwards: "É sinal de qualidade"

Marcus Edwards é uma das principais figuras do V. Guimarães

Extremo tem sido associado ao Sporting durante os últimos dias. Técnico também abordou notícias em torno de Josué Sá

Marcus Edwards de saída? "Sinto-o com a mesma responsabilidade. Vemos isso com muita naturalidade, é sinal de qualidade no nosso plantel e que os nossos jogadores estão a ser valorizados".

Josué e a necessidade de reforçar a defesa: "Não comento notícias. Andamos a sofrer golos há 12 jogos seguidos, pelo que temos de ser muito mais competentes. E chegámos a ser a quarta ou quinta melhor equipa do campeonato em termos defensivos. Temos de ser muito mais competentes a esse nível".