Pepa, o mais inspirado da equipa e uma palavra ao Tondela: "Não sou hipócrita..."

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, depois do empate a um golo em casa do Tondela, na ronda 31 do campeonato.

O jogo: "O resultado ajusta-se. Muita transpiração e pouca inspiração da nossa parte. Estivemos precipitados, desde cedo, com bola e, acima de tudo, sem bola. Estivemos com muita ansiedade e isso intranquilizou a equipa quando tínhamos de estar muito mais tranquilos. Tivemos más decisões, situações em que normalmente temos muito mais critério e muito mais qualidade para definir e para decidir. Arrisco-me a dizer que na nossa equipa se calhar o mais inspirado foi o Varela. Há jogos assim. Demos tudo, mas não demos tudo na forma criteriosa que temos de dar. Aceito o resultado, porque temos condições para fazer melhor com bola."

Reação rápida ao 1-0: "O positivo que levámos daqui é o apoio tremendo dos nossos adeptos, longe de casa e num domingo à noite. A segunda positiva é que demos tudo, mas não demos tudo da melhor forma. Mas faltou-nos ter mais calma e existiu muito espaço. O Tondela, com as linhas muito juntas, muito bem organizado, saiu sempre com muito critério e com muita velocidade e obrigou-nos a correr muito. Não foi por falta de correr, mas faltou-nos tranquilidade com bola que não tivemos."

Quinto lugar: "Acredito que é possível. Hoje não conseguimos vencer, mérito do Tondela que fez um jogo muito bem conseguido, vamos recuperar rápido para conseguir uma vitória em casa contra o Santa Clara."

Situação do Tondela, clube que treinou: "Não dou conselhos, porque o clube sabe exatamente o que tem de fazer. Queríamos muito a vitória, mas também não sou hipócrita ao ponto de não deixar umas palavras de apoio e ânimo para as três jornadas que faltam. Sou um a apoiar e a desejar tudo de bom a um clube que muito me marcou."