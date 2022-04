Pepa no final do Vitória-FC Porto: "Faltou materializar em oportunidades claras de golo"

Declarações de Pepa após o Vitória-FC Porto (0-1), partida da 29ª jornada da Liga Bwin

Análise ao jogo: "Acima de tudo, o FC Porto foi mais competente no último terço. Quero realçar, acima de tudo, a competência das duas equipas, duas equipas fortes, com muita intensidade, com um apoio tremendo dos adeptos, típico de clássico, de jogo grande. Deu um gozo tremendo."

Algo injusto: "Nós sentimos que o resultado ficou um pouco aquém daquilo que demos ao jogo, não tivemos grandes oportunidades, mas merecíamos mais, fizemos por isso, com muitas contrariedades ao longo do jogo, falando até em termos mais táticos, que é aquilo que interessa."

Pressão "Houve uma pressão muito forte do FC Porto, sabíamos que isso podia acontecer. Nos primeiros minutos tivemos alguma dificuldade, acalmámos, acertámos e começámos a conseguir sair com algum critério. Depois faltou nesse último terço."

Após o intervalo: "Na segunda parte, já depois do 1-0, tivemos uma entrada fantástica, aquilo que queríamos, aquilo que identificámos ao intervalo, os jogadores quase a roçar a perfeiçã. E quando estávamos por cima, faltou-nos mais oportunidades porque em termos de volume, em termos de estar no meio-campo ofensivo e de estar a empurrar o FC Porto para trás, estávamos a conseguir. Mas faltou depois materializar em oportunidades claras de golo. Depois surgiu o lance do penálti, também contra a corrente do jogo, mas voltámos a reagir. O Oscar já em esforço acaba por ser expulso"

Segunda parte: "Personalidade, desfrutar do jogo. Temos de encarar estes jogos finais como se fossem os últimos jogos da nossa vida. Como disse, a magoa que temos, que faltou aqui no jogo, foi naquele período que estávamos por cima, faltou-nos esse último critério para podermos agredir mais essa ultima linha defensiva do FC Porto que foi muito competente. Estão de parabéns por essa competência que têm por isso é que estão onde estão também. Foi um grande jogo das duas equipas, em termos táticos, intensidade, com casos que faz parte do futebol e é assim mesmo, estão de parabéns as três equipas, todos tentamos fazer o melhor dentro de campo.

Exibição: Mais do que estar a olhar para trás quero é olhar para este jogo e, acima de tudo, neste jogo já não podemos fazer nada, sabemos que fizemos de tudo. Já conhecemos os nossos adeptos, o nosso estádio e a nossa cidade. Levantaram-se a aplaudir a equipa porque sentiram que demos tudo dentro de campo. Não conseguimos pontos hoje, mas sexta-feira estamos cá de novo e precisamos do apoio de todos para as cinco finais que temos pela frente porque o nosso objetivo é só um e continuamos focados nisso.

Perdas de jogadores para o próximo jogo: "O Vitória tem jogadores, nós não temos problemas nenhuns em apostar nos jovens jogadores. Hoje estreou-se o Ibrahima a titular, entrou o Esteves... Podia estar a falar de muitos jogadores. O Oscar Estupinan tem sido muito importante como são todos. O que nos interessa é potenciar os miúdos e ajuda-los a crescer, mesmo nestes contextos difícil, a resposta foi cabal."