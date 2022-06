Pepa e a ambição europeia: "Nem perco tempo a olhar para os coeficientes dos outros"

Treinador do V. Guimarães aguarda pela nova época cheio de ambição, estabelecendo como objetivo mínimo a fase de grupos na Conference League. As taças estão incluídas no mesmo menu.

O regresso do Vitória de Guimarães às competições europeias terá de ser, segundo defende Pepa, uma história duradoura. Confirmado o apuramento para a segunda pré-eliminatória da Conference League por via do sexto lugar no campeonato e do triunfo do FC Porto na final da Taça de Portugal, diante do Tondela, o treinador assume já a responsabilidade de alcançar a fase de grupos (à distância de três eliminatórias) e garante que os jogadores estarão preparados para enfrentar qualquer adversário.

"Só fará sentido chegar à fase de grupos, independentemente dos adversários que nos calharem. Venha quem vier, é esse o espírito. Nem perco tempo a olhar para os coeficientes dos outros", sublinhou, numa entrevista concedida ao Grupo Santiago, apontando a uma nova época com melhores resultados. "Já tivemos momentos fantásticos e queremos prolongá-los. Queremos fazer melhor e ponto final", referiu.

Recordando que a equipa se "desorganizava" por "qualquer ruído" nesta época, como se verificou durante "o período eleitoral", Pepa tem "dúvidas" de que o Vitória possa intrometer-se na luta pelo título num futuro próximo, mas aposta forte na Taça da Liga e na Taça de Portugal. "Quero ir ao Jamor para levantar o caneco. Foi arrepiante o que se passou lá com o Vitória. É o nosso sonho e ambição. Não tenho receio nenhum em dizer que tenho essa ambição. Devemos lutar pelas duas finais", assinalou, admitindo que a equipa chegou a deparar-se "com problemas financeiros" e que "perdeu capacidade" após as saídas, em janeiro, de Sacko (Saint-Étienne), André André (Al-Ittihad) e Edwards (Sporting).



Varela à porta da Seleção

Alertado para a possibilidade de "algum jogador sair" em contexto de venda, Pepa torce pela continuidade de Bruno Varela no V. Guimarães. Se assim for, o guarda-redes terá a possibilidade de "bater à porta" da Seleção Nacional na opinião do treinador, que já o coloca "no lote dos cinco melhores portugueses."