Pepa: "Não é fácil. A equipa ficou abalada, mas teve energia"

Declarações do treinador Pepa após o encontro Vitória de Guimarães-Tondela (5-2), da 14.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Acreditei e acreditámos sempre na vitória, acima de tudo pela entrada que fizemos. Tivemos uma entrada muito forte, com oportunidades de golo, mas sabíamos que o Tondela era forte na transição e na organização com bola. Esta foi das melhores entradas no nosso estádio, mas sofremos dois golos em transições e ficámos com a defesa com amarelos. Para quem quer jogar com as linhas altas, ficámos muito limitados.

Recuperação: "Não é fácil. A equipa ficou abalada, mas teve energia, nunca deixou de acreditar. Já aconteceu mais vezes [dar a volta ao resultado]. Corremos riscos desde o início. Acabámos por virar o resultado com 20 remates. É o primeiro jogo em que tenho três penáltis a favor. Isso é sinal de que criamos oportunidades. Tivemos muitas ações dentro da área do Tondela."

Outro jogo: "No último jogo [com o Paços de Ferreira], tivemos uma entrada muito boa. Falhámos oportunidades, mas só falha quem lá está. Gostei mais da primeira parte do que da segunda. Mas é importante perceber que o jogo tem 90 minutos e que temos capacidade para fazer golos."

Abalo: "Tivemos ali dois momentos em que sentimos que não estávamos bem. Foi no momento do 2-0. A equipa ficou muito abalada. Depois, na segunda parte, com muito mérito do Tondela, permitimos que nos incomodassem a jogar com menos um elemento durante 10 minutos, antes de fazermos o quarto golo. O jogo esteve em aberto por momentos."

A tática: "Hoje, estivemos melhor no [sistema tático] 4x3x3 do que no 4x4x2. Estamos identificados com as duas situações. Há momentos em que o jogo pede dois pontas de lança e outros em que não. Temos de ser mais eficazes e competentes. A reação à perda está a funcionar, mas, por vezes, temos de ser melhores no posicionamento".