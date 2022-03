Pepa: "Mais do que arrepiado. Este clube é enorme. Quem não viu que vá ver…"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo com o Marítimo, domingo, às 15h30. Tomada de posse da nova Direção foi um dos temas abordados.

Última vitória deu clique: "Procuramos e precisamos sempre de vitórias. Fizemos um grande jogo, mostrámos qualidade, personalidade, carácter, uma paixão enorme. Só assim é que conseguimos o que pretendemos. Antes de ganharmos temos de nos sentir confortáveis connosco. Depois do jogo com o Arouca tinha dito que parecia que estávamos a jogar com duas equipas, contra o Arouca e contra nós próprios; isso na Luz não aconteceu, independentemente do resultado, senti a equipa confortável, e fez um bom jogo. Aqui demos sequência ao que estava para trás. Enalteci muito o carácter que os jogadores tiveram em mais uma reviravolta. Isso está para trás, já não nos dá nada, deu três pontos quando tinha de dar. Queremos dar continuidade e isso é que nos vai levar para onde queremos e sabemos da dificuldade que é jogar na Madeira, nas Ilhas, com o Marítimo. O Vasco [Seabra] está a fazer uma recuperação a todos os níveis fantástica. Está a ter muito mérito pelo que está a fazer no Marítimo. O que nos interessa é fazer um grande jogo e trazer os três pontos."

O que vale o Marítimo: "Vale muito. A qualidade individual estava lá, às vezes, isto é um pouco do conforto que se dá aos jogadores e aí há muito mérito da equipa técnica do Vasco. Sem grandes alterações no plantel conseguiu colocar a equipa muito mais confortável. Uma equipa que procura muito jogo interior; raramente se desfaz da bola e tem sempre garantida a largura no último terço do terreno. Está bem identificada e bem orientada. É o melhor Vitória que vai conseguir trazer os três pontos. Acreditamos que será um grande jogo e também em emoção, porque vamos ter presença de adeptos. É longe, é difícil, poucos, mas bons."

Dificuldades: "O clima não é a mesma coisa: a humidade é diferente, pode parecer pouca coisa, mas é uma diferença grande. E depois há um pequeno grande pormenor: a relva, é um terreno muito peculiar. É um terreno escorregadio, como é o do Santa Clara, a terra é vulcânica. Temos de nos adaptar. Não serve de desculpa. Temos de ser competentes em todos os momentos. A bola é redonda e as balizas são como as nossas."

Nova Direção: "Tive o prazer de estar presente [na tomada de posse], é marcante, ao que assisti, e nunca tinha passado por uma situação destas, só demonstra a grandeza deste clube. Quem viu, viu; quem não viu que vá ver... Mais do que arrepiado; este clube é enorme. A paixão, ter o Teatro Jordão completamente cheio, se mais lugares tivesse, mais gente teria entrado. É difícil de explicar. Sente-se este clube como poucos. Tenho de dar um agradecimento também ao ex-presidente pela aposta que fez e pelo trabalho feito. Sobre as eleições, será colocada uma pedra no assunto. Dar as boas-vindas ao novo presidente e à sua nova equipa para sermos todos felizes, que é o que queremos. Estaremos todos juntos nesta caminhada, que é dura e difícil, mas dá-nos muito prazer. O que aconteceu ontem foi marcante."

Proximidade classificativa com o Marítimo: "Se alguma equipa perder no domingo, fica arredada do quer que seja? Não fica. Ficam a faltar menos jogos, temos essa responsabilidade, temos noção dos factos e vamos com tudo, sem tirar o foco no quinto lugar, está longe, mas não está impossível e irmos com tudo."