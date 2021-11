Pepa lamenta lance decisivo no FC Porto-V. Guimarães: "Jogo foi taco a taco até à expulsão..."

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após a derrota com o FC Porto (2-1), este domingo, no Dragão, na 12.ª jornada da Liga Bwin.

Análise da derrota: "Satisfeito não pelo resultado, nunca. Mas tenho que realçar acima de tudo a grande personalidade e inteligência porque houve muita no jogo. É normal uma entrada muito forte do FC Porto nos primeiros 10, 15 minutos. Perdemos ali duas bolas a tentar sair curto quando sabíamos exatamente onde o FC Porto iria sair. Antes de responder a outras perguntas, tenho que realçar a grande qualidade que tivemos até à expulsão. Uma equipa com caráter, muito inteligente. Tenho também que realçar certos jogadores abaixo dos 23 anos. É sinónimo que há futuro, mas mais que futuro, há presente. Isso é bom de ver aqui num palco como este contra um FC Porto fortíssimo. Miúdos de muita personalidade."

Expulsão [Mumin, aos 53']: "Sobre a segunda parte, depois da expulsão, passámos mal. Deixámos de ter capacidade de decidir no último terço. Passámos a ter menos bola, a correr muito atrás da bola. Quando ganhávamos a bola, não tínhamos a capacidade para agredir como agredimos na primeira parte. Portanto, acima de tudo, mais uma vez, é realçar a qualidade, estabilidade, muita inteligência e personalidade num jogo que foi taco a taco até a expulsão. Nada a falar da expulsão, foi um erro nosso, mas a partir daí ficou muito mais difícil."