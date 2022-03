Pepa lamenta expulsão frente ao Sporting mas lembra: "Os amarelos existem"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após a derrota por 1-3 na receção ao Sporting, num jogo relativo à 27ª jornada da Liga Bwin

Expulsão: "Conto pelos dedos de uma mão as vezes em que fui expulso. Os amarelos existem. Saí da zona técnica, e o amarelo era justo. Lamento ter sido expulso, mas não posso fazer nada. Foi um jogo bem jogado. Entrámos bem na segunda parte. A primeira parte foi intensa e disputada, sem grandes oportunidades de golo".

Exibição minhota: "Na segunda parte, entrámos muito bem, com oportunidades. A entrada do Pote [ao minuto 54] foi um momento-chave. O Sporting conseguiu ligar mais o jogo e ter ascendente. Depois do 2-1, procurámos tudo com cabeça, mas o golo contra a corrente do Marcus [Edwards] fechou o jogo. Quero dar os parabéns aos jogadores e aos adeptos por tudo o que fizeram".

Jogo decidido nos pormenores? "Os pormenores fazem parte do jogo. Com a entrada do Pedro Gonçalves, o Matheus Nunes baixou e criou-nos dificuldades. A equipa teve personalidade e caráter. Depois, é preciso ter um controlo emocional grande, porque tivemos muitos amarelos muito cedo. O Fábio [Veríssimo] fez um bom jogo tecnicamente. É pena não termos evitado o segundo golo do Sporting, em que foi tudo muito bem jogado".

Resultado: "Não vencemos, mas fizemos de tudo para conseguir outro resultado. Faltou-nos conseguir mais a profundidade. O 3-1 é penalizador, mas os jogadores estão de parabéns. O Sporting esteve por cima 10 a 15 minutos. De resto, foi um jogo equilibrado".

Ausência de Ricardo Quaresma: "Foi por opção".