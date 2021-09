Pepa justifica a falta de golos: "Não diria que é uma questão de confiança, mas de competência"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na conferência de antevisão ao jogo com o Belenenses, às 20h30 deste domingo, a contar para a 5.ª jornada da Liga Bwin.

Paragem: "Aquela ansiedade normal, do ruído que havia de mercado, quem sai quem entra... Isso terminou, o que é bom para todos, isso ficou arrumado. Agora o foco é o mesmo, é ser iguais a nós próprios. Bom jogo, boa capacidade nos quatro momentos do jogo e não podemos separá-los e olhar só para processo ofensivo e defensivo, as transições são cada vez mais importantes, as bolas paradas também. É voltar a sentir o apoio dos nossos adeptos, sentir este calor humano, a capacidade de lotação também aumentou. Havia a falta do jogo, parece que já foi há muito tempo e foi só um fim de semana. Somos de competição, temos essa necessidade e saudade. Queremos muito os três pontos."

Finalização: "Problemático seria se não criássemos oportunidades. E tivemos. E uma questão é meter a bola lá dentro. Organização, os momentos de jogo estarem bem assimilados e identificados a perda e ganho da bola. Tivemos vários jogos sem marcar, mas as oportunidades estavam lá. Não diria que é uma questão de confiança, mas de competência, porque o mais difícil é criar essas oportunidades."

Belenenses: "Difíceis são todas as equipas. O Belenenses reforçou-se muito nos últimos dias de mercado. É uma equipa que tem o mesmo treinador há muito tempo e isso facilita a identificação dos jogadores com o processo. É uma equipa que vem como uma linha de cinco que sabe sofrer, não gosta de ser empurrada para trás, gosta de pressionar alto, mas se for empurrada para trás tem a capacidade para explorar os 50 metros que são dados pelo adversário, nós não queremos dar os 50 metros mas queremos mandar no jogo, ser dominadores e ser muito fortes na reação à perda e ter equilíbrio tremendo na organização defensiva, porque o Belenenses é uma equipa muito fortes na transição. As equipas são sempre difíceis de desmontar até sofrer o primeiro golo. Temos de estar preparados para tudo. Ter a capacidade/paciência (esta palavra é muito importante) para não nos precipitarmos com bola. E relembro o último jogo em casa em que essa capacidade foi muito importante. Ter paciência é sermos intensos."

Oito nas seleções jovens: "Vi com muito orgulho. Aqui, muita atenção, é fácil dizer que lhes dei minutos de jogo. Nada, zero... Isto é para dar parabéns à formação e ao clube pelo trabalho de excelência que está a fazer. Isto não é o Pepa, o Manel ou Joaquim...é um algo que está a ser trabalhado há muito tempo pela formação. Os miúdos vêm com uma mentalidade competitiva que dá gosto. Vejo isto com muita naturalidade e acabo por aproveitar o bom trabalho na formação. Muito orgulhoso pelos treinadores."