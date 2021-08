Pepa: "Golos? Vai ser ou vai ou racha. Vai deixar de ser um tabu"

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, em antevisão ao jogo com o Vizela, agendado para domingo.

O jogo com o Vizela e a ausência de golos marcados: "Vai ser ou vai ou racha, mas vamos jogar sem precipitações e nervosismos. Olhando para a classificação, poderíamos ter seis pontos somados nesta altura, mas não foi possível. O que está para trás, por incompetência ou infelicidade, é que não conseguimos fazer golos. Mas o que interessa nesta altura é que fizemos uma boa semana de trabalho e os golos vão surgir com naturalidade. Isso vai deixar de ser um tabu, é uma convicção minha e dos jogadores. O que está para trás, está para trás, porque já não conseguimos reparar isso."

O dérbi: "Antes de mais, devo dar os parabéns ao Vizela por ter subido de divisão nos últimos dois anos, praticando sempre um futebol de qualidade. Estão de parabéns os jogadores e o treinador. De resto, quantos mais adeptos pudermos ter amanhã, melhor, mesmo sabendo das limitações. É um dérbi e, dentro de campo, haverá acima de tudo muito querer, com o objetivo de oferecermos aos nossos adeptos um jogo que os orgulhe. Se tivermos essa chama do dérbi será muito bom. O futebol também é paixão, isso é saudável."

Vizela com vertigem ofensiva ou cauteloso? "As equipas retraídas são por vezes... Conhecemos bem a ideia de jogo do Vizela e nós temos a nossa. A equipa mais forte em campo é que empurrará a outra para trás. É o que tentaremos fazer, com o intuito de finalizar bem. Será um jogo de muita emoção, muito intenso. Queremos muito mandar no jogo, fazendo golos. Não se ganha sem fazer golos. Temos que metê-la lá dentro."

A renovação de André Almeida: "Acredito e espero que o seu rendimento melhore após essa renovação. Mas sempre foi um jogador com uma estrutura mental muito forte. E temos outros jogadores assim. É bom para todos, para o clube, mas o André sempre teve a capacidade de se abstrair desse tipo de situações nos treinos e nos jogos."

A aposta nos jovens: "Dá um gozo especial. Mas não é uma situação de um dia para outro. Ainda na Liga 3 alguns dos jogadores que trabalham connosco foram ajudar a equipa e tiveram um rendimento muito bom. Os jogadores estão a crescer e a competir num contexto muito bom. Isso vai dar-lhes a tal estrutura mental."