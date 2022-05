Pepa garante continuidade no V. Guimarães e fala em "grande desafio" pela frente

Declarações de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, após a goleada por 5-0 sobre o Gil Vicente na 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

Balanço: "Não saíam os golos e às vezes cometíamos erros um pouco inexplicáveis, andamos a época a subir e a descer, em termos de resultados e durante o próprio jogo. É o grande desafio que temos pela frente: termos a capacidade de não nos desorganizarmos por tudo o que possa acontecer em termos de ruído. Temos de ter esse esforço. O número cinco aqui pode ser um bocado irónico: acabámos o campeonato, somos o quinto melhor ataque, a quinta melhor defesa. Muita coisa que nos foi acontecendo, raramente repetimos um onze, e não conseguimos o quinto lugar. Queremos sempre mais. Parabéns ao Gil Vicente pela fantástica época que fez. Ficámos a apenas três pontos. Sabe a pouco, queremos sempre mais, mas a verdade é que dentro de época de excelência do Gil, ficámos a apenas três pontos. Foi uma pena não temos conseguido, mas há que valorizar o que de bom fizemos, que não foi assim tão pouco. Acima de tudo dar os parabéns. É isto que nós queremos, o nosso grande desafio é termos essa capacidade, estofo, tranquilidade com bola. Fizemos coisas muito boas, mas fomos muito irregulares, isso acaba por se pagar. Temos de ter a estabilidade em termo exibicionais, não tremer na adversidade. Não falamos muito, mas uma grade quantidade de jovens lançados, com qualidade, com critério e com uma formação muito boa. Temos tendência para olhar para o negativo, porque nós é que alimentamos isso. Queremos sempre mais. Estivemos completamente afastados do quinto e do sexto lugar, fomos atrás disso com tudo. Não podemos ficar com sensação de frustração, pelo contrário."

Está à espera de uma "prenda" no próximo domingo, na final da Taça de Portugal? "Quando chegar à altura estamos cá para fazer o balanço. Se não conseguíssemos no mínimo o sexto ligar, estávamos completamente arredados das competições europeias. Agora temos de aceitar o que acontecer no próximo domingo. O resumo é este: positivo, dentro de muitas coisas que temos de melhorar e com certeza vamos melhorar, todos juntos."

É com Pepa que vai melhorar? "Sim, sem dúvida."