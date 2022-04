Pepa fica na bancada no Moreirense-V. Guimarães

Treinador do V. Guimarães foi expulso, o clube recorreu, mas sem sucesso

Expulso no jogo com o Sporting, Pepa não vai estar no banco do V. Guimarães no dérbi de domingo, às 18 horas, em Moreira de Cónegos, já que o recurso foi considerado improcedente.

O clube minhoto ainda recorreu, mas sem sucesso. Assim sendo, Hugo Silva estará a orientar a equipa, até porque Samuel Correia e Pedro Oliveira também estão castigados.