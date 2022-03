Pepa vai falhar o dérbi com Moreirense devido a suspensão: "Onde é que isto é amarelo?"

Punição ao técnico vimaranense, a que acresce uma multa, resulta da expulsão no duelo contra o Sporting. Comportamento "incorreto" do público foi punido com coima

Pepa, treinador do V. Guimarães, foi castigado com um jogo de suspensão, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e não vai poder, por isso, orientar diretamente a equipa minhota na visita ao vizinho Moreirense.

Conforme se lê no mapa de castigos deliberados pelo CD, divulgado esta terça-feira, a sanção atribuída ao técnico decorre da expulsão no jogo caseiro diante do Sporting, no passado sábado, por sair da área técnica e protestar com o assistente.

"Saiu deliberadamente da área técnica, em corrida cerca de 20 metros, para protestar/discutir com o árbitro assistente 1, dizendo: "Onde é que isto é amarelo?", conforme descrito no relatório do árbitro", lê-se no documento.

Pepa, recorde-se, recebeu ordem de expulsão de Fábio Veríssimo na sequência de protestos contra a admoestação, aos 27', do defesa Mumin. Além do jogo de suspensão, o técnico terá de pagar uma multa de 1734 euros.

Comportamento do público também punido

A punição monetária não se aplica apenas ao treinador do V. Guimarães. O clube vimaranense terá de pagar um total de 6178 euros devido ao "comportamento incorreto do público" durante o duelo da 27.ª ronda da Liga Bwin.

A multa de 5311 euros deve-se à "entrada e deflagração de artefactos pirotécnicos", na "bancada sul superior", em vários minutos do jogo, como "potes de fumo, petardos e flash lights", e pelo arremesso, "na bancada nascente inferior e superior", de cadeiras "em direção à "bancada norte inferior", "havendo necessidade de intervenção policial (...) e o jogo teve de ser interrompido".

Este incidente, recorde-se, originou a interrupção do desafio, aos 75', na sequência de uma ação policial nas bancadas do D. Afonso Henriques. Os adeptos presentes na zona afeta à equipa da casa fugiram até pela bancada, havendo pânico, o que obrigou o árbitro Fábio Veríssimo a parar a partida.

O jogo não prosseguiu durante cinco minutos e a ordem para o retomar da partida da Liga Bwin só foi dada numa altura em que os ânimos estavam controlados.

Os restantes 867 euros a pagar são relativos ao "arremesso", a partir da "bancada sul superior", aos 45', de "moedas e isqueiros para a zona da baliza e em direção ao árbitro", de "uma garrafa, sem tampa, caída dentro do terreno de jogo junto ao árbitro assistente" e pelo pronunciar de cânticos ofensivos dirigidos ao Sporting.