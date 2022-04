Pepa fala em "coisas engraçadas" e do embalo dos adeptos: "Nesses palcos, em que baliza marcámos?"

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro de amanhã frente ao Paços de Ferreira, no D. Afonso Henriques. A partida está agendada para as 20h30.

Exigências do jogo com o Paços de Ferreira: "Tem tudo para ser um grande jogo e temos que encará-lo como uma final, de modo a continuarmos a lutar pelo nosso objetivo. Sabemos que não dependemos só de nós em relação ao quinto lugar e até já disse isto aos jogadores: temos que ter a coragem, e nenhum receio, de dizer que queremos ganhar os cinco jogos que restam do campeonato. Não vale a pena é pensar já nos quatro seguintes, temos que é que encarar o próximo como sendo uma final. O Paços de Ferreira está bem, está estável. O César Peixoto está a fazer o seu melhor trabalho na I Liga e beneficia de uma estrutura forte. Já o nosso foco é fazer uma grande exibição e conquistar os três pontos. São cinco jogos, cinco finais".

Dinâmicas engraçadas: "O Paços de Ferreira está agora muito melhor nesta época, com dinâmicas diferentes e a ter muito mais bola. Só perdeu para os clubes do top três do futebol português. Tem dinâmicas de jogo engraçadas que o César até não aplicava noutros clubes. E está a potenciar os jogadores. Estão a fazer uma segunda volta forte e nós temos que fazer tudo para conquistar os três pontos".

O embalo dos adeptos: "Temos tido um grande apoio dos nossos adeptos. Já aconteceram coisas engraçadas na Madeira, em Moreira de Cónegos e em Paços de Ferreira. Nesses palcos onde marcamos? Foi sempre na baliza próxima dos nossos adeptos. Mas temos também que dar a vida em campo, sendo muito competentes e agressivos. Seja como for, os nossos adeptos dão-nos uma força tremenda, como se viu, aliás, no último jogo. Ajudam-nos muito e amanhã, como é feriado de sexta-feira santa, contamos ter uma boa casa".

O futuro? "O futuro tem de ser sempre tratado. É natural que pensemos no futuro com a estrutura e com o presidente. Se me perguntarem onde está a energia toda nesta altura, respondo que está no presente. De qualquer modo, sim, estamos a pensar no futuro".

Vantagem de ter treinado o Paços de Ferreira? "Não gosto muito de individualizar as coisas, cada treinador tem as suas ideias. O que importas é que os jogadores se sintam confortáveis com as ideias dos treinadores. Conheço muito bem os jogadores do Paços, mas isso não vai determinar seja o que for".

Saudades de ter todo o grupo disponível: "O Händel está demorado e o Jorge Fernandes foi operado. É o que é, tem sido assim ao longo da época. Mas temos opções válidas, com competência".