Pepa: "Espero um grande jogo dentro e fora do campo"

Declarações do treinador do V. Guimarães na antevisão ao jogo de Vizela, marcado para as 15h30 de domingo.

Vitória com o Estoril deu confiança: ​​​"Estatisticamente, quando ganhamos um jogo estamos sempre mais próximos de ganhar o próximo. Mesmo antes do jogo, e aquilo que aconteceu durante o jogo, vimos uma equipa confiante, dominadora, com muito volume ofensivo, que mesmo depois de sofrer um golo voltou a ser aquilo que queremos. Temos que ter esta regularidade de jogo para jogo e no próprio jogo. Isso aconteceu com o Estoril e quando isso acontece, somos muito mais fortes e iguais ao que queremos ser. Foi uma boa exibição, mas já ficou para trás."

Vizela: "Espero um grande jogo dentro e fora do campo, por tudo. É uma cidade vizinha, a classificação não tem nada a ver com a qualidade que o Vizela tem apresentado, no próprio resultado em Guimarães (4-0) temos essa noção, porque o Vizela fez um jogo de peito aberto e teve golos anulados. Vamos encontrar uma equipa agressiva, intensa, que joga o jogo pelo jogo e queremos dar continuidade ao que fizemos no Estoril. Não vamos sozinhos para dentro de campo, vamos ter um apoio tremendo, o Vizela também vai ter e quem não gosta deste tipo de jogos? Vai ser muito bom para o espetáculo. Queremos não só o espetáculo, mas acima de tudo ganhar o jogo."

Sofrer golos em quase todas as jornadas: "Para não sofrermos golos é estarmos focados na nossa missão, na tarefa, no compromisso individual, minimizar os erros, sabendo que o erro está presente em quem joga, mas estarmos tranquilos e acreditarmos no que controlamos e acreditamos."

Mais opções disponíveis: "É sempre bom. Não nos vamos queixar quando não temos muitas opções, mas quantas mais tivermos para o jogo e para o treino, mais competitivos ficamos."

Fecho do mercado: "É o que é. Vivemos com naturalidade este mercado e a janela de transferências. Temos boas opções cá dentro e o foco é total no jogo de amanhã. Até segunda-feira, o foco é total no Vizela, numa equipa boa, que já está junta há muito tempo e queremos ser dominadores e intensos. Vai ser um espetáculo tremendo, dentro e fora de campo."