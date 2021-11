Pepa e o triunfo suado no dérbi vimaranense: "Parece que perdemos o jogo"

Declarações do treinador do V. Guimarães em reação à vitória, por 2-1, frente ao vizinho Moreirense, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin, realizado no Estádio D. Afonso Henriques

Prestação da equipa: "Foi muito difícil. Não estivemos ao nosso nível. Mérito do Moreirense. O melhor que fica para nós é o triunfo. Não conseguimos pegar no jogo como queríamos. Tivemos dificuldades, na primeira parte, em sair da primeira pressão no Moreirense. Sempre que conseguimos fazê-lo, chegamos ao ataque com critério. Na segunda parte, há que dar mérito ao Moreirense. Sabemos que conseguimos fazer muito mais. Quando assim é, temos que nos agarrar com tudo aos três pontos. É bom ter este sentimento de que parece que perdemos o jogo. Estamos assim porque sabemos que podemos fazer muito mais."

Desgaste como justificação: "A quente, há tudo para pensar. Tivemos dois jogos exigentes, concordo, mas a distância entre jogos [do campeonato] não justifica esta exibição. Os jogadores não são máquinas. Admito que possa ter acontecido [desgaste] em alguns momentos. Não conseguimos dar continuidade em termos de posse de bola. Demos muito espaço ao Moreirense, eles tiveram muitas oportunidades de perigo."

Balanço e perspetiva: "Nota-se crescimento [na equipa]. Viemos de dois jogos de exigência máxima e com muita qualidade [demonstrada]. Hoje não conseguimos. Posso relembrar certas situações em que dominamos e merecíamos outro tipo de resultados. Hoje foi o contrário. O jogo tornou-se muito complicado. Não houve só demérito do Vitória, tenho olhos na cara. Não conseguimos pegar no jogo e o Moreirense foi superior na segunda parte. Se isto fosse constante, estava preocupado. Há que preparar para o próximo jogo."