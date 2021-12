Pepa e o triunfo no Paços-Vitória: "Há coisas que são difíceis de explicar"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após o triunfo este sábado diante do Paços de Ferreira (2-1), no Estádio do Móvel, em jogo a contar pela 13.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Nós entramos muito bem no jogo. Foi um jogo positivo da nossa parte. Entrámos muito bem, mas depois há coisas que são difíceis de explicar. Entrámos bem no meio de campo do Paços, com oportunidades de golo, estávamos confortáveis e a criar oportunidades. Por incrível que pareça, quando houve o golo anulado... Não posso dizer ser tão excessivo e dizer que desaparecemos no jogo, mas deixamos de ser o Vitória que estava a ser."

O golo anulado deixou marcas: "Sim, de uma forma inexplicável deixou. Há coisas que gostava de estar aqui com a certeza de tudo, mas sinceramente não percebi o porquê. É um golo anulado e se calhar até deveríamos era manter o que estávamos a fazer, ter a cabeça fria e continuar a jogar como estávamos. Mas, a verdade é que cresceu o Paços e nós baixamos. Uma equipa como o Paços que procura muito a profundidade começou ali a criar dificuldades. Foi uma primeira parte um pouco difícil para nós, após esse momento do golo anulado."

Após o intervalo: "A segunda parte não diria que foi toda nossa, porque o Paços também seguiu à procura da profundidade, mas fomos completamente diferentes. Fomos muito mais agressivos. Aquilo que conseguimos fazer na primeira parte durante 15, 20 minutos, arrisco-me a dizer que fizemos na segunda parte toda. O que tenho que realçar é que independentemente de conseguirmos ligar tão bem o jogo, fomos muito mais agressivos, mais intensos, muito mais fortes nos duelos e sentimos que o golo iria aparecer a qualquer momento. E depois fomos com tudo à procura do segundo porque sentimos que tínhamos tudo para ganhar o jogo e conseguimos."