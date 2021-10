Pepa e o susto no V. Guimarães-Marítimo: "Tenho que dizer que me senti muito triste e desiludido"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após a vitória na receção ao Marítimo (2-1), esta sexta-feira, em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Foi um jogo de muita paciência. É difícil, tinha falado aos meus jogadores para estarem concentrados o jogo todo. Há qualidade em todas as equipas da Liga Bwin. E quando estamos por cima, com domínio, em termos de espaços, ou seja, a jogar no campo do Marítimo, sabemos do risco. Tínhamos que estar muito equilibrados para diminuir os espaços nas costas porque a qualquer altura poderia surgir alguma transição, e surgiram algumas. Fomos resolvendo com muita concentração e muito critério".

Satisfeito: "Agora o que eu tenho que realçar é a qualidade do jogo que fizemos com muitos remates, muitos cantos, muito volume ofensivo. É verdade que aqui e ali, mais uma vez, por muita infelicidade, não conseguimos o golo. Mas a procura foi constante pelo golo desde o primeiro ao último minuto. Os jogadores estão de parabéns, os adeptos foram incansáveis. Lutámos por eles e ele deram-nos uma força tremenda".

Susto: "Mesmo com aquele susto que sofremos... Olhámos para o tempo de desconto, quatro minutos e pensámos 'vamos com tudo' e fomos felizes porque procurámos e merecemos. Quando é, é. Da mesma forma, quando não merecemos eu digo. Hoje tenho que dizer que me senti muito triste e desiludido por tudo o que a equipa estava fazendo não merecia aquilo que estava acontecendo, mas o jogo não tinha acabado ainda".

Desistir?: "Não, nunca. Até o árbitro apitar tudo é possível. Mas senti porque fizemos muito, de tudo, por dentro e por fora, com qualidade no jogo. Quando está por cima tanto tempo, a qualquer momento pode surgir uma transição e isso requer uma transição tremenda. Agora senti naquele no golo de empate uma injustiça tremenda, mas o futebol é feito de golos. E sabíamos que ainda tínhamos alguns minutos para repor a justiça no jogo e acreditámos até o fim".