Pepa e o susto com Rochinha: "Temos pessoas para avisar a família, mas vai correr tudo bem"

Declarações de Pepa, no final do V. Guimarães-Belenenses, referente à quinta jornada da Liga Bwin

Rochinha: "Foi um lance assustador para ele e para a família. Temos pessoas para avisar a família, mas quero dizer que vai correr tudo bem. Está estável, que é o mais importante de tudo. Vamos ver a evolução."

Jogo: "Épico, épico. Orgulho tremendo pelo que foi feito dentro de campo. Com menos dois quisemos ganhar o jogo. Isto deixa-me emocionado e com um orgulho tremendo pelo que foi feito. Não tenho que falar do árbitro, mas custa muito o que aconteceu. Foi ingrato, duro, porém tenho que tirar as coisas positivas. Quisemos ganhar o jogo, não vou dizer que não nos deixaram, não nos conseguimos. Entrada fantástica na primeira parte, fomos pouco competentes no lance da primeira expulsão e depois dizer que nunca jogamos sozinhos. Tivemos um apoio tremendo e fomos buscar forças onde não existiam. Se tivéssemos ganho, era um jogo que ia para os livros. Ganhámos muita coisa. O Rochinha deu a vida na zona do primeiro poste e é o sinónimo do que esta equipa é."

Equipa compacta: "Acima de tudo ter a cabeça fria para não sair do banco, porque a equipa precisa de mim. Depois, a entrega dos jogadores. Queríamos roubar bolas altas, mas ficou impossível de fazê-lo. Mantemo-nos compactos, com bola e deu gosto de ver. Esta solidariedade não se esgota aqui."