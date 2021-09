Pepa e o "soco tremendo" em Arouca: "Serve de lição, não vale a pena apontar dedos..."

Declarações do treinador do V. Guimarães em reação, este sábado, ao empate a dois golos (2-2) ante o anfitrião Arouca, num jogo da sexta jornada da Liga Bwin, que esteve a vencer por 0-2

Lição e demérito: "Custa muito a digerir isto. Foi irresponsabilidade nossa. Tivemos oportunidades claras para fazer mais golos e pusemo-nos a jeito. O Arouca sempre acreditou, teve um jogo mais direto na segunda parte, quando estávamos a controlar a profundidade. Serve de lição, não vale a apena apontar dedos, crescemos como equipa também nestes momentos. Temos que ser muito mais eficazes, simples na construção defensiva, mais frios e pragmáticos. Houve muito demérito nosso, cometemos erros, tivemos culpa."

Maior exigência: "Isto é um coletivo. Longe de mim estar a apontar erros individuais. Erramos todos, principalmente o treinador. Com este caudal ofensivo, temos que ter capacidade para fazer mais golos, para não correr estes riscos, numa situação em que parecia estar tranquilo com o 2-0. Temos que fazer mais à frente e atrás. Foi uma batalha perdida, mas as guerras ganham-se no fim. Foi um soco tremendo, uma batalha perdida. Saímos com angustia. Temos que olhar para nós e que sirva para entendermos que há momentos de jogo em que devemos ser mais pragmáticos. Merecíamos mais."