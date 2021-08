Pepa e o penálti que Sacko marcou e Edwards queria bater: "O ruído era desnecessário, mas faz parte"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, após a goleada por 4-0 frente ao Vizela.

O jogo: "Sabíamos que não nos podíamos desviar do que tínhamos feito em termos de volume ofensivo. Havia alguma ansiedade por termos tanto volume ofensivo e não conseguirmos marcar. Na primeira parte, tivemos volume, mas faltou-nos acelerar mais a bola e variar mais o "centro" de jogo. Na segunda parte, aumentámos o ritmo e as oportunidades foram muitas. É uma vitória onde dominámos por completo. Na segunda parte, estávamos por cima e o Vizela foi lá e fez golo [anulado]. Temos de melhorar na perda da bola. Quando assim é, ganhamos bolas altas e não deixamos o adversário sair. Essa foi a diferença na segunda parte."

Finalização: "Gostei muito da primeira parte com o Estoril e da primeira parte com o Portimonense. Os golos fazem a diferença, mas, se retirarmos os golos, houve muitas bolas a rondar a baliza do Charles. É o tal critério e a tal definição. Quando as tivermos, isso fará a diferença. Não nos desviamos deste processo. Queremos tentar mandar no jogo."

Opções: "Quem entrou, entrou bem, mas até ao primeiro golo tivemos uma avalanche ofensiva que poderia ter dado golo. Há uma semana de trabalho, há opções, há o próprio adversário [a propósito das alterações efetuadas]. Quem entrou, entrou bem, seja no "onze" ou no decorrer do jogo. Conto com tudo e com todos. A velocidade na segunda parte foi muito maior. Isso obrigou o Vizela a abrir espaços."

Balanço: "Temos quatro pontos, mas sentimos que poderíamos estar com muitos mais. Quanto ao que está para trás, não podemos fazer nada."

Quarto golo: "Os marcadores de penáltis estavam todos de fora [no lance do quarto golo]. Ele [Sacko] e o Marcus [Edwards] queriam bater, o que demonstra coragem. O ruído era desnecessário, mas faz parte. Mais do que o golo do Sacko [o primeiro ao serviço do Vitória], o mais importante foi a exibição. Mesmo sem golos, continuámos com o estádio a "empurrar-nos". É fantástico contar com isso".